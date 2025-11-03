pSOL (PSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 182.75 $ 182.75 $ 182.75 24h alacsony $ 186.24 $ 186.24 $ 186.24 24h magas 24h alacsony $ 182.75$ 182.75 $ 182.75 24h magas $ 186.24$ 186.24 $ 186.24 Minden idők csúcspontja $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 Legalacsonyabb ár $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.14% Árváltozás (7D) -9.90% Árváltozás (7D) -9.90%

pSOL (PSOL) valós idejű ár: $183.89. Az elmúlt 24 órában, a(z)PSOL legalacsonyabb ára $ 182.75, legmagasabb ára pedig $ 186.24 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PSOL valaha volt legmagasabb ára $ 253.13, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 173.55 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PSOL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.14% az elmúlt 24 órában, és -9.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

pSOL (PSOL) piaci információk

Piaci érték $ 490.97K$ 490.97K $ 490.97K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 490.97K$ 490.97K $ 490.97K Forgalomban lévő készlet 2.67K 2.67K 2.67K Teljes tokenszám 2,669.915535184 2,669.915535184 2,669.915535184

A(z) pSOL jelenlegi piaci plafonja $ 490.97K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PSOL keringésben lévő tokenszáma 2.67K, és a teljes tokenszám 2669.915535184. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 490.97K.