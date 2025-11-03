Prystine (PRYS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00041737 $ 0.00041737 $ 0.00041737 24h alacsony $ 0.00058733 $ 0.00058733 $ 0.00058733 24h magas 24h alacsony $ 0.00041737$ 0.00041737 $ 0.00041737 24h magas $ 0.00058733$ 0.00058733 $ 0.00058733 Minden idők csúcspontja $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Legalacsonyabb ár $ 0.00041742$ 0.00041742 $ 0.00041742 Árváltozás (1H) -7.24% Árváltozás (1D) -26.19% Árváltozás (7D) -39.91% Árváltozás (7D) -39.91%

Prystine (PRYS) valós idejű ár: $0.00041719. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRYS legalacsonyabb ára $ 0.00041737, legmagasabb ára pedig $ 0.00058733 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRYS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00595177, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00041742 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRYS változása a következő volt: -7.24% az elmúlt órában, -26.19% az elmúlt 24 órában, és -39.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Prystine (PRYS) piaci információk

Piaci érték $ 417.33K$ 417.33K $ 417.33K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 417.33K$ 417.33K $ 417.33K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,993,346.125768 999,993,346.125768 999,993,346.125768

A(z) Prystine jelenlegi piaci plafonja $ 417.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRYS keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999993346.125768. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 417.33K.