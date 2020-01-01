Proteo DeFi (PROTEO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Proteo DeFi (PROTEO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Proteo DeFi (PROTEO) tokennel kapcsolatos információk PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools. Hivatalos webhely: https://proteodefi.com/ Fehér könyv: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction Vásárolj most PROTEO tokent!

Proteo DeFi (PROTEO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Proteo DeFi (PROTEO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 173.48K $ 173.48K $ 173.48K Teljes tokenszám: $ 13.99M $ 13.99M $ 13.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 257.38K $ 257.38K $ 257.38K Minden idők csúcspontja: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Minden idők mélypontja: $ 0.0184263 $ 0.0184263 $ 0.0184263 Jelenlegi ár: $ 0.01839961 $ 0.01839961 $ 0.01839961 További tudnivalók a(z) Proteo DeFi (PROTEO) áráról

Proteo DeFi (PROTEO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Proteo DeFi (PROTEO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PROTEO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PROTEO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PROTEO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PROTEO token élő árfolyamát!

PROTEO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PROTEO kapcsán? PROTEO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PROTEO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!