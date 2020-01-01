ProjectOasis (OASIS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ProjectOasis (OASIS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ProjectOasis (OASIS) tokennel kapcsolatos információk ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Hivatalos webhely: https://projectoasis.io/ Vásárolj most OASIS tokent!

ProjectOasis (OASIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ProjectOasis (OASIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.57K $ 32.57K $ 32.57K Teljes tokenszám: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 115.28K $ 115.28K $ 115.28K Minden idők csúcspontja: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 Minden idők mélypontja: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Jelenlegi ár: $ 0.00823445 $ 0.00823445 $ 0.00823445 További tudnivalók a(z) ProjectOasis (OASIS) áráról

ProjectOasis (OASIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ProjectOasis (OASIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OASIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OASIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OASIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OASIS token élő árfolyamát!

OASIS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OASIS kapcsán? OASIS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OASIS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!