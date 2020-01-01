Project89 (PROJECT89) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Project89 (PROJECT89) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Project89 (PROJECT89) tokennel kapcsolatos információk Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Hivatalos webhely: https://www.project89.org/

Project89 (PROJECT89) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Project89 (PROJECT89) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Teljes tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Minden idők csúcspontja: $ 0.100625 $ 0.100625 $ 0.100625 Minden idők mélypontja: $ 0.00116525 $ 0.00116525 $ 0.00116525 Jelenlegi ár: $ 0.0067223 $ 0.0067223 $ 0.0067223 További tudnivalók a(z) Project89 (PROJECT89) áráról

Project89 (PROJECT89) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Project89 (PROJECT89) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PROJECT89 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PROJECT89 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PROJECT89 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PROJECT89 token élő árfolyamát!

