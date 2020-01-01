Project89 (PROJECT89) tokenomikai adatai
Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance.
Project89 (PROJECT89) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Project89 (PROJECT89) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Project89 (PROJECT89) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Project89 (PROJECT89) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PROJECT89 tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PROJECT89 token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PROJECT89 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PROJECT89 token élő árfolyamát!
PROJECT89 árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PROJECT89 kapcsán? PROJECT89-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.