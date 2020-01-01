Project Nostradamus ($AMEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Project Nostradamus ($AMEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Project Nostradamus ($AMEN) tokennel kapcsolatos információk Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Hivatalos webhely: https://www.projectnostradamus.com/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view Vásárolj most $AMEN tokent!

Project Nostradamus ($AMEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Project Nostradamus ($AMEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 74.60K $ 74.60K $ 74.60K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 74.60K $ 74.60K $ 74.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 Minden idők mélypontja: $ 0.00354818 $ 0.00354818 $ 0.00354818 Jelenlegi ár: $ 0.00355232 $ 0.00355232 $ 0.00355232 További tudnivalók a(z) Project Nostradamus ($AMEN) áráról

Project Nostradamus ($AMEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Project Nostradamus ($AMEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $AMEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $AMEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $AMEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $AMEN token élő árfolyamát!

$AMEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $AMEN kapcsán? $AMEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $AMEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

