Project Ascend (ASCEND) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00012084$ 0.00012084 $ 0.00012084 Legalacsonyabb ár $ 0.0000055$ 0.0000055 $ 0.0000055 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -3.84% Árváltozás (7D) -3.84%

Project Ascend (ASCEND) valós idejű ár: $0.00000573. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASCEND legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASCEND valaha volt legmagasabb ára $ 0.00012084, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000055 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASCEND változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -3.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Project Ascend (ASCEND) piaci információk

Piaci érték $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Forgalomban lévő készlet 999.69M 999.69M 999.69M Teljes tokenszám 999,690,732.930202 999,690,732.930202 999,690,732.930202

A(z) Project Ascend jelenlegi piaci plafonja $ 5.73K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASCEND keringésben lévő tokenszáma 999.69M, és a teljes tokenszám 999690732.930202. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.73K.