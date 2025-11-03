Project 89 (PROJECT89) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00385526 $ 0.00385526 $ 0.00385526 24h alacsony $ 0.00486506 $ 0.00486506 $ 0.00486506 24h magas 24h alacsony $ 0.00385526$ 0.00385526 $ 0.00385526 24h magas $ 0.00486506$ 0.00486506 $ 0.00486506 Minden idők csúcspontja $ 0.00642953$ 0.00642953 $ 0.00642953 Legalacsonyabb ár $ 0.00245933$ 0.00245933 $ 0.00245933 Árváltozás (1H) -2.25% Árváltozás (1D) -17.23% Árváltozás (7D) -17.47% Árváltozás (7D) -17.47%

Project 89 (PROJECT89) valós idejű ár: $0.00386672. Az elmúlt 24 órában, a(z)PROJECT89 legalacsonyabb ára $ 0.00385526, legmagasabb ára pedig $ 0.00486506 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PROJECT89 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00642953, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00245933 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PROJECT89 változása a következő volt: -2.25% az elmúlt órában, -17.23% az elmúlt 24 órában, és -17.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Project 89 (PROJECT89) piaci információk

Piaci érték $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Forgalomban lévő készlet 1.37B 1.37B 1.37B Teljes tokenszám 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

A(z) Project 89 jelenlegi piaci plafonja $ 5.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PROJECT89 keringésben lévő tokenszáma 1.37B, és a teljes tokenszám 1374832674.548392. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.32M.