A(z) élő Project 89 ár ma 0.00386672 USD. Kövesd nyomon a(z) PROJECT89 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PROJECT89 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PROJECT89

PROJECT89 árinformációk

Mi a(z) PROJECT89

PROJECT89 hivatalos webhely

PROJECT89 tokenomikai adatai

PROJECT89 árelőrejelzés

Project 89 Logó

Project 89 Ár (PROJECT89)

Nem listázott

1 PROJECT89-USD élő ár:

$0.00386672
$0.00386672
-17.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Project 89 (PROJECT89) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:19:21 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00385526
$ 0.00385526
24h alacsony
$ 0.00486506
$ 0.00486506
24h magas

$ 0.00385526
$ 0.00385526

$ 0.00486506
$ 0.00486506

$ 0.00642953
$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933

-2.25%

-17.23%

-17.47%

-17.47%

Project 89 (PROJECT89) valós idejű ár: $0.00386672. Az elmúlt 24 órában, a(z)PROJECT89 legalacsonyabb ára $ 0.00385526, legmagasabb ára pedig $ 0.00486506 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PROJECT89 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00642953, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00245933 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PROJECT89 változása a következő volt: -2.25% az elmúlt órában, -17.23% az elmúlt 24 órában, és -17.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Project 89 (PROJECT89) piaci információk

$ 5.32M
$ 5.32M

--
--

$ 5.32M
$ 5.32M

1.37B
1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392

A(z) Project 89 jelenlegi piaci plafonja $ 5.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PROJECT89 keringésben lévő tokenszáma 1.37B, és a teljes tokenszám 1374832674.548392. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.32M.

Project 89 (PROJECT89) árelőzmények USD

A(z) Project 89USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000805107009302255.
A(z) Project 89 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Project 89 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Project 89 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000805107009302255-17.23%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Project 89 (PROJECT89) Erőforrás

Hivatalos webhely

Project 89 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Project 89 (PROJECT89) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Project 89 (PROJECT89) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Project 89 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Project 89 árelőrejelzését most!

PROJECT89 helyi valutákra

Project 89 (PROJECT89) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Project 89 (PROJECT89) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PROJECT89 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Project 89 (PROJECT89)

Mennyit ér ma a(z) Project 89 (PROJECT89)?
A(z) élő PROJECT89 ár a(z) USD esetében 0.00386672 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PROJECT89 ára a(z) USD esetében?
A(z) PROJECT89 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00386672. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Project 89 piaci plafonja?
A(z) PROJECT89 piaci plafonja $ 5.32M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PROJECT89 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PROJECT89 keringésben lévő tokenszáma 1.37B USD.
Mi volt a(z) PROJECT89 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PROJECT89 mindenkori legmagasabb ára 0.00642953 USD.
Mi volt a(z) PROJECT89 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PROJECT89 mindenkori legalacsonyabb ára 0.00245933 USD.
Mekkora a(z) PROJECT89 kereskedési volumene?
A(z) PROJECT89 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PROJECT89 ára emelkedni fog idén?
A(z) PROJECT89 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PROJECT89 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:19:21 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

