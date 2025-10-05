Privix (PRIVIX) árinformáció (USD)

Privix (PRIVIX) valós idejű ár: $0.070064. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRIVIX legalacsonyabb ára $ 0.05677, legmagasabb ára pedig $ 0.073674 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRIVIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.373502, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05677 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRIVIX változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -4.90% az elmúlt 24 órában, és -24.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Privix (PRIVIX) piaci információk

Piaci érték $ 1.47M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.47M Forgalomban lévő készlet 21.00M Teljes tokenszám 21,000,000.0

A(z) Privix jelenlegi piaci plafonja $ 1.47M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRIVIX keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.47M.