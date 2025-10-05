A(z) élő Privix ár ma 0.070064 USD. Kövesd nyomon a(z) PRIVIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PRIVIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Privix ár ma 0.070064 USD. Kövesd nyomon a(z) PRIVIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PRIVIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

1 PRIVIX-USD élő ár:

$0.070044
-2.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Privix (PRIVIX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:50:22 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.05677
24h alacsony
$ 0.073674
24h magas

$ 0.05677
$ 0.073674
$ 0.373502
$ 0.05677
-0.94%

-4.90%

-24.45%

-24.45%

Privix (PRIVIX) valós idejű ár: $0.070064. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRIVIX legalacsonyabb ára $ 0.05677, legmagasabb ára pedig $ 0.073674 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRIVIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.373502, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.05677 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRIVIX változása a következő volt: -0.94% az elmúlt órában, -4.90% az elmúlt 24 órában, és -24.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Privix (PRIVIX) piaci információk

$ 1.47M
--
$ 1.47M
21.00M
21,000,000.0
A(z) Privix jelenlegi piaci plafonja $ 1.47M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRIVIX keringésben lévő tokenszáma 21.00M, és a teljes tokenszám 21000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.47M.

Privix (PRIVIX) árelőzmények USD

A(z) PrivixUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00361009222712527.
A(z) Privix USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Privix USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Privix USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00361009222712527-4.90%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Privix (PRIVIX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Privix árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Privix (PRIVIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Privix (PRIVIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Privix rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Privix árelőrejelzését most!

PRIVIX helyi valutákra

Privix (PRIVIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Privix (PRIVIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PRIVIX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Privix (PRIVIX)

Mennyit ér ma a(z) Privix (PRIVIX)?
A(z) élő PRIVIX ár a(z) USD esetében 0.070064 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PRIVIX ára a(z) USD esetében?
A(z) PRIVIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.070064. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Privix piaci plafonja?
A(z) PRIVIX piaci plafonja $ 1.47M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PRIVIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PRIVIX keringésben lévő tokenszáma 21.00M USD.
Mi volt a(z) PRIVIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PRIVIX mindenkori legmagasabb ára 0.373502 USD.
Mi volt a(z) PRIVIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PRIVIX mindenkori legalacsonyabb ára 0.05677 USD.
Mekkora a(z) PRIVIX kereskedési volumene?
A(z) PRIVIX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PRIVIX ára emelkedni fog idén?
A(z) PRIVIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PRIVIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:50:22 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.