A(z) élő Private Aviation Finance Token ár ma 0.01935843 USD. Kövesd nyomon a(z) CINO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CINO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CINO

CINO árinformációk

Mi a(z) CINO

CINO hivatalos webhely

CINO tokenomikai adatai

CINO árelőrejelzés

Private Aviation Finance Token Ár (CINO)

1 CINO-USD élő ár:

$0.01935843
$0.01935843
-1.10%1D
Private Aviation Finance Token (CINO) Élő árdiagram
Private Aviation Finance Token (CINO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01927255
24h alacsony
$ 0.01990576
24h magas

$ 0.01927255
$ 0.01990576
$ 0.053481
$ 0.01799096
-1.17%

-6.49%

-6.49%

Private Aviation Finance Token (CINO) valós idejű ár: $0.01935843. Az elmúlt 24 órában, a(z)CINO legalacsonyabb ára $ 0.01927255, legmagasabb ára pedig $ 0.01990576 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CINO valaha volt legmagasabb ára $ 0.053481, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01799096 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CINO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és -6.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Private Aviation Finance Token (CINO) piaci információk

$ 12.77M
--
$ 19.36M
659.71M
999,905,826.555595
A(z) Private Aviation Finance Token jelenlegi piaci plafonja $ 12.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CINO keringésben lévő tokenszáma 659.71M, és a teljes tokenszám 999905826.555595. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.36M.

Private Aviation Finance Token (CINO) árelőzmények USD

A(z) Private Aviation Finance TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00023054774724285.
A(z) Private Aviation Finance Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0102497814.
A(z) Private Aviation Finance Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0104431180.
A(z) Private Aviation Finance Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00023054774724285-1.17%
30 nap$ -0.0102497814-52.94%
60 nap$ -0.0104431180-53.94%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Private Aviation Finance Token (CINO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Private Aviation Finance Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Private Aviation Finance Token (CINO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Private Aviation Finance Token (CINO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Private Aviation Finance Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Private Aviation Finance Token árelőrejelzését most!

CINO helyi valutákra

Private Aviation Finance Token (CINO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Private Aviation Finance Token (CINO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CINO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Private Aviation Finance Token (CINO)

Mennyit ér ma a(z) Private Aviation Finance Token (CINO)?
A(z) élő CINO ár a(z) USD esetében 0.01935843 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CINO ára a(z) USD esetében?
A(z) CINO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01935843. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Private Aviation Finance Token piaci plafonja?
A(z) CINO piaci plafonja $ 12.77M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CINO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CINO keringésben lévő tokenszáma 659.71M USD.
Mi volt a(z) CINO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CINO mindenkori legmagasabb ára 0.053481 USD.
Mi volt a(z) CINO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CINO mindenkori legalacsonyabb ára 0.01799096 USD.
Mekkora a(z) CINO kereskedési volumene?
A(z) CINO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CINO ára emelkedni fog idén?
A(z) CINO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CINO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Private Aviation Finance Token (CINO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

