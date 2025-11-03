Private Aviation Finance Token Ár (CINO)
-1.17%
-6.49%
-6.49%
Private Aviation Finance Token (CINO) valós idejű ár: $0.01935843. Az elmúlt 24 órában, a(z)CINO legalacsonyabb ára $ 0.01927255, legmagasabb ára pedig $ 0.01990576 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CINO valaha volt legmagasabb ára $ 0.053481, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01799096 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CINO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és -6.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Private Aviation Finance Token jelenlegi piaci plafonja $ 12.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CINO keringésben lévő tokenszáma 659.71M, és a teljes tokenszám 999905826.555595. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.36M.
A(z) Private Aviation Finance TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00023054774724285.
A(z) Private Aviation Finance Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0102497814.
A(z) Private Aviation Finance Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0104431180.
A(z) Private Aviation Finance Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.00023054774724285
|-1.17%
|30 nap
|$ -0.0102497814
|-52.94%
|60 nap
|$ -0.0104431180
|-53.94%
|90 nap
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
