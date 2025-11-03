Private Aviation Finance Token (CINO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01927255 $ 0.01927255 $ 0.01927255 24h alacsony $ 0.01990576 $ 0.01990576 $ 0.01990576 24h magas 24h alacsony $ 0.01927255$ 0.01927255 $ 0.01927255 24h magas $ 0.01990576$ 0.01990576 $ 0.01990576 Minden idők csúcspontja $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Legalacsonyabb ár $ 0.01799096$ 0.01799096 $ 0.01799096 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.17% Árváltozás (7D) -6.49% Árváltozás (7D) -6.49%

Private Aviation Finance Token (CINO) valós idejű ár: $0.01935843. Az elmúlt 24 órában, a(z)CINO legalacsonyabb ára $ 0.01927255, legmagasabb ára pedig $ 0.01990576 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CINO valaha volt legmagasabb ára $ 0.053481, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01799096 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CINO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.17% az elmúlt 24 órában, és -6.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Private Aviation Finance Token (CINO) piaci információk

Piaci érték $ 12.77M$ 12.77M $ 12.77M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.36M$ 19.36M $ 19.36M Forgalomban lévő készlet 659.71M 659.71M 659.71M Teljes tokenszám 999,905,826.555595 999,905,826.555595 999,905,826.555595

A(z) Private Aviation Finance Token jelenlegi piaci plafonja $ 12.77M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CINO keringésben lévő tokenszáma 659.71M, és a teljes tokenszám 999905826.555595. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.36M.