Prism AI (PRSAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Legalacsonyabb ár $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Prism AI (PRSAI) valós idejű ár: $0.00767566. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRSAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRSAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.617031, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00199182 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRSAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Prism AI (PRSAI) piaci információk

Piaci érték $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.68K$ 7.68K $ 7.68K Forgalomban lévő készlet 1.00M 1.00M 1.00M Teljes tokenszám 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A(z) Prism AI jelenlegi piaci plafonja $ 7.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRSAI keringésben lévő tokenszáma 1.00M, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.68K.