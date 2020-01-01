Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Prime Numbers Labs (PRFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Prime Numbers Labs (PRFI) tokennel kapcsolatos információk Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Hivatalos webhely: https://primenumbers.xyz/ Fehér könyv: https://docs.primenumbers.xyz/ Vásárolj most PRFI tokent!

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Prime Numbers Labs (PRFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Teljes tokenszám: $ 93.61M $ 93.61M $ 93.61M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.55M $ 11.55M $ 11.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.245654 $ 0.245654 $ 0.245654 Minden idők mélypontja: $ 0.04999 $ 0.04999 $ 0.04999 Jelenlegi ár: $ 0.107648 $ 0.107648 $ 0.107648 További tudnivalók a(z) Prime Numbers Labs (PRFI) áráról

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Prime Numbers Labs (PRFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PRFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PRFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRFI token élő árfolyamát!

PRFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRFI kapcsán? PRFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PRFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

