Primate (PRIMATE) tokennel kapcsolatos információk PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Hivatalos webhely: https://www.benjibananas.com/ Vásárolj most PRIMATE tokent!

Primate (PRIMATE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Primate (PRIMATE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.97M $ 4.97M $ 4.97M Teljes tokenszám: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Minden idők csúcspontja: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 Minden idők mélypontja: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 Jelenlegi ár: $ 0.0030264 $ 0.0030264 $ 0.0030264 További tudnivalók a(z) Primate (PRIMATE) áráról

Primate (PRIMATE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Primate (PRIMATE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRIMATE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PRIMATE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PRIMATE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRIMATE token élő árfolyamát!

PRIMATE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRIMATE kapcsán? PRIMATE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

