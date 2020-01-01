Price Ai (PRICEAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Price Ai (PRICEAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Price Ai (PRICEAI) tokennel kapcsolatos információk Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token. Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains. Hivatalos webhely: https://www.priceaitoken.xyz Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1DZ4dVNpS7qN6JUV_EktuFyID-yblNBwS/view?usp=drivesdk Vásárolj most PRICEAI tokent!

Price Ai (PRICEAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Price Ai (PRICEAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.071758 $ 0.071758 $ 0.071758 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014226 $ 0.00014226 $ 0.00014226 További tudnivalók a(z) Price Ai (PRICEAI) áráról

Price Ai (PRICEAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Price Ai (PRICEAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRICEAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PRICEAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PRICEAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRICEAI token élő árfolyamát!

PRICEAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRICEAI kapcsán? PRICEAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PRICEAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

