prerich (PRERICH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) prerich (PRERICH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

prerich (PRERICH) tokennel kapcsolatos információk Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking. Hivatalos webhely: https://getprerich.vip/ Vásárolj most PRERICH tokent!

prerich (PRERICH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) prerich (PRERICH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 77.74K $ 77.74K $ 77.74K Teljes tokenszám: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 77.74K $ 77.74K $ 77.74K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) prerich (PRERICH) áráról

prerich (PRERICH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) prerich (PRERICH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PRERICH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PRERICH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PRERICH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PRERICH token élő árfolyamát!

PRERICH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PRERICH kapcsán? PRERICH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PRERICH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

