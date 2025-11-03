Prediqt (PRQT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.0007339$ 0.0007339 $ 0.0007339 Legalacsonyabb ár $ 0.00003139$ 0.00003139 $ 0.00003139 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -17.43% Árváltozás (7D) -17.43%

Prediqt (PRQT) valós idejű ár: $0.00003654. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRQT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRQT valaha volt legmagasabb ára $ 0.0007339, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003139 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRQT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -17.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Prediqt (PRQT) piaci információk

Piaci érték $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K Forgalomban lévő készlet 991.84M 991.84M 991.84M Teljes tokenszám 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

A(z) Prediqt jelenlegi piaci plafonja $ 36.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRQT keringésben lévő tokenszáma 991.84M, és a teljes tokenszám 991844853.2545223. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.24K.