Predi by Virtuals (PREDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01205925 24h alacsony $ 0.01458985 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01911756 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.15% Árváltozás (1D) -11.81% Árváltozás (7D) +6.06%

Predi by Virtuals (PREDI) valós idejű ár: $0.01214952. Az elmúlt 24 órában, a(z)PREDI legalacsonyabb ára $ 0.01205925, legmagasabb ára pedig $ 0.01458985 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PREDI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01911756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PREDI változása a következő volt: -3.15% az elmúlt órában, -11.81% az elmúlt 24 órában, és +6.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Predi by Virtuals (PREDI) piaci információk

Piaci érték $ 6.06M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.14M Forgalomban lévő készlet 498.97M Teljes tokenszám 998,970,363.0

A(z) Predi by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 6.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PREDI keringésben lévő tokenszáma 498.97M, és a teljes tokenszám 998970363.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.14M.