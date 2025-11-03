TőzsdeDEX+
A(z) élő Predi by Virtuals ár ma 0.01214952 USD. Kövesd nyomon a(z) PREDI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PREDI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PREDI

PREDI árinformációk

Mi a(z) PREDI

PREDI hivatalos webhely

PREDI tokenomikai adatai

PREDI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Predi by Virtuals Logó

Predi by Virtuals Ár (PREDI)

Nem listázott

1 PREDI-USD élő ár:

$0.01214952
$0.01214952
-11.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Predi by Virtuals (PREDI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:57 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01205925
$ 0.01205925
24h alacsony
$ 0.01458985
$ 0.01458985
24h magas

$ 0.01205925
$ 0.01205925

$ 0.01458985
$ 0.01458985

$ 0.01911756
$ 0.01911756

$ 0
$ 0

-3.15%

-11.81%

+6.06%

+6.06%

Predi by Virtuals (PREDI) valós idejű ár: $0.01214952. Az elmúlt 24 órában, a(z)PREDI legalacsonyabb ára $ 0.01205925, legmagasabb ára pedig $ 0.01458985 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PREDI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01911756, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PREDI változása a következő volt: -3.15% az elmúlt órában, -11.81% az elmúlt 24 órában, és +6.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Predi by Virtuals (PREDI) piaci információk

$ 6.06M
$ 6.06M

--
----

$ 12.14M
$ 12.14M

498.97M
498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0

A(z) Predi by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 6.06M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PREDI keringésben lévő tokenszáma 498.97M, és a teljes tokenszám 998970363.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.14M.

Predi by Virtuals (PREDI) árelőzmények USD

A(z) Predi by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00162774041570939.
A(z) Predi by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0054159850.
A(z) Predi by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0020852476.
A(z) Predi by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.007085619947792954.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00162774041570939-11.81%
30 nap$ +0.0054159850+44.58%
60 nap$ -0.0020852476-17.16%
90 nap$ +0.007085619947792954+139.92%

Mi a(z) Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Predi by Virtuals (PREDI) Erőforrás

Hivatalos webhely

Predi by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Predi by Virtuals (PREDI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Predi by Virtuals (PREDI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Predi by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Predi by Virtuals árelőrejelzését most!

PREDI helyi valutákra

Predi by Virtuals (PREDI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Predi by Virtuals (PREDI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PREDI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Predi by Virtuals (PREDI)

Mennyit ér ma a(z) Predi by Virtuals (PREDI)?
A(z) élő PREDI ár a(z) USD esetében 0.01214952 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PREDI ára a(z) USD esetében?
A(z) PREDI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01214952. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Predi by Virtuals piaci plafonja?
A(z) PREDI piaci plafonja $ 6.06M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PREDI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PREDI keringésben lévő tokenszáma 498.97M USD.
Mi volt a(z) PREDI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PREDI mindenkori legmagasabb ára 0.01911756 USD.
Mi volt a(z) PREDI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PREDI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PREDI kereskedési volumene?
A(z) PREDI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PREDI ára emelkedni fog idén?
A(z) PREDI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PREDI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:57 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,648.81

$3,730.77

$176.98

$1.0621

$0.9998

$107,648.81

$3,730.77

$176.98

$83.94

$2.4272

