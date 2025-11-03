Praxis (PRXS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0143618 24h alacsony $ 0.01571216 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.071311 Legalacsonyabb ár $ 0.00293899 Árváltozás (1H) -3.84% Árváltozás (1D) -4.63% Árváltozás (7D) -63.81%

Praxis (PRXS) valós idejű ár: $0.01444957. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRXS legalacsonyabb ára $ 0.0143618, legmagasabb ára pedig $ 0.01571216 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRXS valaha volt legmagasabb ára $ 0.071311, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00293899 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRXS változása a következő volt: -3.84% az elmúlt órában, -4.63% az elmúlt 24 órában, és -63.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Praxis (PRXS) piaci információk

Piaci érték $ 1.45M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.45M Forgalomban lévő készlet 100.00M Teljes tokenszám 100,000,000.0

A(z) Praxis jelenlegi piaci plafonja $ 1.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRXS keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.45M.