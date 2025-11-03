TőzsdeDEX+
A(z) élő Praxis ár ma 0.01444957 USD. Kövesd nyomon a(z) PRXS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PRXS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Praxis Logó

Praxis Ár (PRXS)

Nem listázott

$0.0144665
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Praxis (PRXS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:50 (UTC+8)

Praxis (PRXS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0143618
24h alacsony
$ 0.01571216
24h magas

$ 0.0143618
$ 0.01571216
$ 0.071311
$ 0.00293899
-3.84%

-4.63%

-63.81%

-63.81%

Praxis (PRXS) valós idejű ár: $0.01444957. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRXS legalacsonyabb ára $ 0.0143618, legmagasabb ára pedig $ 0.01571216 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRXS valaha volt legmagasabb ára $ 0.071311, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00293899 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRXS változása a következő volt: -3.84% az elmúlt órában, -4.63% az elmúlt 24 órában, és -63.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Praxis (PRXS) piaci információk

$ 1.45M
--
$ 1.45M
100.00M
100,000,000.0
A(z) Praxis jelenlegi piaci plafonja $ 1.45M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRXS keringésben lévő tokenszáma 100.00M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.45M.

Praxis (PRXS) árelőzmények USD

A(z) PraxisUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00070203312774518.
A(z) Praxis USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0187736746.
A(z) Praxis USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0044661106.
A(z) Praxis USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00070203312774518-4.63%
30 nap$ +0.0187736746+129.93%
60 nap$ +0.0044661106+30.91%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Praxis (PRXS)

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Praxis árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Praxis (PRXS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Praxis (PRXS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Praxis rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Praxis árelőrejelzését most!

PRXS helyi valutákra

Praxis (PRXS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Praxis (PRXS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PRXS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Praxis (PRXS)

Mennyit ér ma a(z) Praxis (PRXS)?
A(z) élő PRXS ár a(z) USD esetében 0.01444957 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PRXS ára a(z) USD esetében?
A(z) PRXS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01444957. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Praxis piaci plafonja?
A(z) PRXS piaci plafonja $ 1.45M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PRXS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PRXS keringésben lévő tokenszáma 100.00M USD.
Mi volt a(z) PRXS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PRXS mindenkori legmagasabb ára 0.071311 USD.
Mi volt a(z) PRXS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PRXS mindenkori legalacsonyabb ára 0.00293899 USD.
Mekkora a(z) PRXS kereskedési volumene?
A(z) PRXS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PRXS ára emelkedni fog idén?
A(z) PRXS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PRXS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:50 (UTC+8)

Praxis (PRXS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

