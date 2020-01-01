PPKAS (PPKAS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PPKAS (PPKAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PPKAS (PPKAS) tokennel kapcsolatos információk PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution! Hivatalos webhely: https://ppkas.space/ Fehér könyv: https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper Vásárolj most PPKAS tokent!

PPKAS (PPKAS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PPKAS (PPKAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 606.27K $ 606.27K $ 606.27K Teljes tokenszám: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 777.04M $ 777.04M $ 777.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.79M $ 7.79M $ 7.79M Minden idők csúcspontja: $ 0.00201751 $ 0.00201751 $ 0.00201751 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00078096 $ 0.00078096 $ 0.00078096 További tudnivalók a(z) PPKAS (PPKAS) áráról

PPKAS (PPKAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PPKAS (PPKAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PPKAS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PPKAS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PPKAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PPKAS token élő árfolyamát!

