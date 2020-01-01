PowerSnookerCoin (PSC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PowerSnookerCoin (PSC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PowerSnookerCoin (PSC) tokennel kapcsolatos információk PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience. Hivatalos webhely: https://powersnooker.com/ Fehér könyv: https://powersnooker.com/powersnooker-coin/ Vásárolj most PSC tokent!

PowerSnookerCoin (PSC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PowerSnookerCoin (PSC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Teljes tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Minden idők csúcspontja: $ 0.04942653 $ 0.04942653 $ 0.04942653 Minden idők mélypontja: $ 0.02056521 $ 0.02056521 $ 0.02056521 Jelenlegi ár: $ 0.02889601 $ 0.02889601 $ 0.02889601 További tudnivalók a(z) PowerSnookerCoin (PSC) áráról

PowerSnookerCoin (PSC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PowerSnookerCoin (PSC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PSC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PSC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PSC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PSC token élő árfolyamát!

PSC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PSC kapcsán? PSC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PSC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

