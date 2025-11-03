Powerloom (POWER) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00305925 $ 0.00305925 $ 0.00305925 24h alacsony $ 0.00393745 $ 0.00393745 $ 0.00393745 24h magas 24h alacsony $ 0.00305925$ 0.00305925 $ 0.00305925 24h magas $ 0.00393745$ 0.00393745 $ 0.00393745 Minden idők csúcspontja $ 0.330112$ 0.330112 $ 0.330112 Legalacsonyabb ár $ 0.00296729$ 0.00296729 $ 0.00296729 Árváltozás (1H) +0.05% Árváltozás (1D) -2.41% Árváltozás (7D) -23.13% Árváltozás (7D) -23.13%

Powerloom (POWER) valós idejű ár: $0.00382876. Az elmúlt 24 órában, a(z)POWER legalacsonyabb ára $ 0.00305925, legmagasabb ára pedig $ 0.00393745 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POWER valaha volt legmagasabb ára $ 0.330112, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00296729 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POWER változása a következő volt: +0.05% az elmúlt órában, -2.41% az elmúlt 24 órában, és -23.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Powerloom (POWER) piaci információk

Piaci érték $ 600.39K$ 600.39K $ 600.39K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Forgalomban lévő készlet 156.77M 156.77M 156.77M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Powerloom jelenlegi piaci plafonja $ 600.39K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POWER keringésben lévő tokenszáma 156.77M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.83M.