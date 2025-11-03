TőzsdeDEX+
A(z) élő Portals ár ma 0.02238883 USD. Kövesd nyomon a(z) PORTALS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PORTALS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PORTALS

PORTALS árinformációk

Mi a(z) PORTALS

PORTALS hivatalos webhely

PORTALS tokenomikai adatai

PORTALS árelőrejelzés

Portals Logó

Portals Ár (PORTALS)

Nem listázott

1 PORTALS-USD élő ár:

$0.022259
+8.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Portals (PORTALS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:42 (UTC+8)

Portals (PORTALS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01974538
24h alacsony
$ 0.02518676
24h magas

$ 0.01974538
$ 0.02518676
$ 0.269855
$ 0.01974538
-1.65%

+8.54%

-30.57%

-30.57%

Portals (PORTALS) valós idejű ár: $0.02238883. Az elmúlt 24 órában, a(z)PORTALS legalacsonyabb ára $ 0.01974538, legmagasabb ára pedig $ 0.02518676 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PORTALS valaha volt legmagasabb ára $ 0.269855, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01974538 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PORTALS változása a következő volt: -1.65% az elmúlt órában, +8.54% az elmúlt 24 órában, és -30.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Portals (PORTALS) piaci információk

$ 5.14M
--
$ 22.35M
230.00M
1,000,000,000.0
A(z) Portals jelenlegi piaci plafonja $ 5.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PORTALS keringésben lévő tokenszáma 230.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.35M.

Portals (PORTALS) árelőzmények USD

A(z) PortalsUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00176188.
A(z) Portals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0136720480.
A(z) Portals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Portals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00176188+8.54%
30 nap$ -0.0136720480-61.06%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Portals (PORTALS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Portals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Portals (PORTALS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Portals (PORTALS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Portals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Portals árelőrejelzését most!

PORTALS helyi valutákra

Portals (PORTALS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Portals (PORTALS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PORTALS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Portals (PORTALS)

Mennyit ér ma a(z) Portals (PORTALS)?
A(z) élő PORTALS ár a(z) USD esetében 0.02238883 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PORTALS ára a(z) USD esetében?
A(z) PORTALS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02238883. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Portals piaci plafonja?
A(z) PORTALS piaci plafonja $ 5.14M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PORTALS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PORTALS keringésben lévő tokenszáma 230.00M USD.
Mi volt a(z) PORTALS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PORTALS mindenkori legmagasabb ára 0.269855 USD.
Mi volt a(z) PORTALS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PORTALS mindenkori legalacsonyabb ára 0.01974538 USD.
Mekkora a(z) PORTALS kereskedési volumene?
A(z) PORTALS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PORTALS ára emelkedni fog idén?
A(z) PORTALS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PORTALS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:42 (UTC+8)

Portals (PORTALS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

