Portals (PORTALS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01974538 $ 0.01974538 $ 0.01974538 24h alacsony $ 0.02518676 $ 0.02518676 $ 0.02518676 24h magas 24h alacsony $ 0.01974538$ 0.01974538 $ 0.01974538 24h magas $ 0.02518676$ 0.02518676 $ 0.02518676 Minden idők csúcspontja $ 0.269855$ 0.269855 $ 0.269855 Legalacsonyabb ár $ 0.01974538$ 0.01974538 $ 0.01974538 Árváltozás (1H) -1.65% Árváltozás (1D) +8.54% Árváltozás (7D) -30.57% Árváltozás (7D) -30.57%

Portals (PORTALS) valós idejű ár: $0.02238883. Az elmúlt 24 órában, a(z)PORTALS legalacsonyabb ára $ 0.01974538, legmagasabb ára pedig $ 0.02518676 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PORTALS valaha volt legmagasabb ára $ 0.269855, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01974538 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PORTALS változása a következő volt: -1.65% az elmúlt órában, +8.54% az elmúlt 24 órában, és -30.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Portals (PORTALS) piaci információk

Piaci érték $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.35M$ 22.35M $ 22.35M Forgalomban lévő készlet 230.00M 230.00M 230.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Portals jelenlegi piaci plafonja $ 5.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PORTALS keringésben lévő tokenszáma 230.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.35M.