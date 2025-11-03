TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő PORKY PIG PARTY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PPP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PPP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő PORKY PIG PARTY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PPP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PPP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PPP

PPP árinformációk

Mi a(z) PPP

PPP hivatalos webhely

PPP tokenomikai adatai

PPP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PORKY PIG PARTY Logó

PORKY PIG PARTY Ár (PPP)

Nem listázott

1 PPP-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PORKY PIG PARTY (PPP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:02:22 (UTC+8)

PORKY PIG PARTY (PPP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.96%

-14.96%

PORKY PIG PARTY (PPP) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PPP legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PPP valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PPP változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -14.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PORKY PIG PARTY (PPP) piaci információk

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

--
----

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

999.70M
999.70M 999.70M

999,698,807.235761
999,698,807.235761 999,698,807.235761

A(z) PORKY PIG PARTY jelenlegi piaci plafonja $ 7.57K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PPP keringésben lévő tokenszáma 999.70M, és a teljes tokenszám 999698807.235761. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.57K.

PORKY PIG PARTY (PPP) árelőzmények USD

A(z) PORKY PIG PARTYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PORKY PIG PARTY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PORKY PIG PARTY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PORKY PIG PARTY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-28.35%
60 nap$ 0-43.28%
90 nap$ 0--

Mi a(z) PORKY PIG PARTY (PPP)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PORKY PIG PARTY (PPP) Erőforrás

Hivatalos webhely

PORKY PIG PARTY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PORKY PIG PARTY (PPP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PORKY PIG PARTY (PPP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PORKY PIG PARTY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PORKY PIG PARTY árelőrejelzését most!

PPP helyi valutákra

PORKY PIG PARTY (PPP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PORKY PIG PARTY (PPP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PPP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PORKY PIG PARTY (PPP)

Mennyit ér ma a(z) PORKY PIG PARTY (PPP)?
A(z) élő PPP ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PPP ára a(z) USD esetében?
A(z) PPP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PORKY PIG PARTY piaci plafonja?
A(z) PPP piaci plafonja $ 7.57K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PPP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PPP keringésben lévő tokenszáma 999.70M USD.
Mi volt a(z) PPP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PPP mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PPP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PPP mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PPP kereskedési volumene?
A(z) PPP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PPP ára emelkedni fog idén?
A(z) PPP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PPP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:02:22 (UTC+8)

PORKY PIG PARTY (PPP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,611.74
$107,611.74$107,611.74

-2.26%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,714.84
$3,714.84$3,714.84

-3.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0490
$1.0490$1.0490

-16.87%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,714.84
$3,714.84$3,714.84

-3.59%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,611.74
$107,611.74$107,611.74

-2.26%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.75
$175.75$175.75

-4.36%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4092
$2.4092$2.4092

-3.62%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0490
$1.0490$1.0490

-16.87%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05999
$0.05999$0.05999

+499.90%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0242
$0.0242$0.0242

-91.62%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05422
$0.05422$0.05422

-1.81%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05999
$0.05999$0.05999

+499.90%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003833
$0.0003833$0.0003833

+91.65%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006747
$0.00006747$0.00006747

+84.29%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000941
$0.000000000941$0.000000000941

+116.32%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000425
$0.0000425$0.0000425

+68.65%