Popo (POPO) tokennel kapcsolatos információk Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge. Hivatalos webhely: https://popo.baby/ Vásárolj most POPO tokent!

Popo (POPO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Popo (POPO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.65K $ 36.65K $ 36.65K Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.65K $ 36.65K $ 36.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.00340483 $ 0.00340483 $ 0.00340483 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Popo (POPO) áráról

Popo (POPO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Popo (POPO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POPO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POPO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POPO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POPO token élő árfolyamát!

