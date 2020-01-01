Popo The Frog (FROP) tokenomikai adatai

Popo The Frog (FROP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Popo The Frog (FROP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Popo The Frog (FROP) tokennel kapcsolatos információk

"Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem.

Hivatalos webhely:
https://popofrog.vip/
Fehér könyv:
https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf

Popo The Frog (FROP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Popo The Frog (FROP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 14.04K
Teljes tokenszám:
$ 32.99B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 32.99B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 14.04K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
Popo The Frog (FROP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Popo The Frog (FROP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó FROP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező FROP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) FROP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FROP token élő árfolyamát!

FROP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FROP kapcsán? FROP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

mc_how_why_title
Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.