PoPi 4i (POPI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.18% Árváltozás (1D) -8.08% Árváltozás (7D) -30.64% Árváltozás (7D) -30.64%

PoPi 4i (POPI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)POPI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POPI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POPI változása a következő volt: +0.18% az elmúlt órában, -8.08% az elmúlt 24 órában, és -30.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PoPi 4i (POPI) piaci információk

Piaci érték $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Forgalomban lévő készlet 819.64M 819.64M 819.64M Teljes tokenszám 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

A(z) PoPi 4i jelenlegi piaci plafonja $ 9.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POPI keringésben lévő tokenszáma 819.64M, és a teljes tokenszám 999641994.0341784. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.91K.