Blue Chip Blitz
A(z) élő PoPi 4i ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) POPI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POPI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: POPI

POPI árinformációk

Mi a(z) POPI

POPI hivatalos webhely

POPI tokenomikai adatai

POPI árelőrejelzés

PoPi 4i Logó

PoPi 4i Ár (POPI)

Nem listázott

1 POPI-USD élő ár:

--
----
-8.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PoPi 4i (POPI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:02:05 (UTC+8)

PoPi 4i (POPI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-8.08%

-30.64%

-30.64%

PoPi 4i (POPI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)POPI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POPI valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POPI változása a következő volt: +0.18% az elmúlt órában, -8.08% az elmúlt 24 órában, és -30.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PoPi 4i (POPI) piaci információk

$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

819.64M
819.64M 819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

A(z) PoPi 4i jelenlegi piaci plafonja $ 9.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POPI keringésben lévő tokenszáma 819.64M, és a teljes tokenszám 999641994.0341784. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.91K.

PoPi 4i (POPI) árelőzmények USD

A(z) PoPi 4iUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PoPi 4i USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PoPi 4i USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PoPi 4i USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.08%
30 nap$ 0-37.19%
60 nap$ 0-24.32%
90 nap$ 0--

Mi a(z) PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PoPi 4i (POPI) Erőforrás

Hivatalos webhely

PoPi 4i árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PoPi 4i (POPI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PoPi 4i (POPI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PoPi 4i rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PoPi 4i árelőrejelzését most!

POPI helyi valutákra

PoPi 4i (POPI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PoPi 4i (POPI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POPI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PoPi 4i (POPI)

Mennyit ér ma a(z) PoPi 4i (POPI)?
A(z) élő POPI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POPI ára a(z) USD esetében?
A(z) POPI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PoPi 4i piaci plafonja?
A(z) POPI piaci plafonja $ 9.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POPI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POPI keringésben lévő tokenszáma 819.64M USD.
Mi volt a(z) POPI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POPI mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) POPI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POPI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) POPI kereskedési volumene?
A(z) POPI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) POPI ára emelkedni fog idén?
A(z) POPI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POPI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:02:05 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

