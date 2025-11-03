Popi (POPI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00125112 24h alacsony $ 0.00134223 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00146295 Legalacsonyabb ár $ 0.00030755 Árváltozás (1H) +0.53% Árváltozás (1D) -5.07% Árváltozás (7D) +13.87%

Popi (POPI) valós idejű ár: $0.00127384. Az elmúlt 24 órában, a(z)POPI legalacsonyabb ára $ 0.00125112, legmagasabb ára pedig $ 0.00134223 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POPI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00146295, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00030755 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POPI változása a következő volt: +0.53% az elmúlt órában, -5.07% az elmúlt 24 órában, és +13.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Popi (POPI) piaci információk

Piaci érték $ 1.27M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.27M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Popi jelenlegi piaci plafonja $ 1.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POPI keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.27M.