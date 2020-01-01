popcatwifhat (POPWIF) tokenomikai adatai
Imagine a mischievous, street-smart cartoon cat with bright, expressive eyes and a toothy grin. This cat, always wearing a quirky, oversized top hat—sometimes with a feather or two sticking out—has become an unexpected icon in the world of Solana memecoins. His hat isn't just for show; it’s his magic trick, where he "pops" Solana coins out like a magician. Coins bounce out of the hat with each movement, glimmering with that signature Solana logo, adding a flashy sparkle to his every step.
The cat, often depicted with an animated, exaggerated expression, embodies the fast-paced, meme-driven culture of crypto. He's sometimes shown with paw gestures hinting at buying low and selling high, often giving a wink to those in the know. His playful nature reflects the spirit of memecoins—fun yet volatile, where fortunes can shift in the blink of an eye. This character has captured the imaginations of crypto enthusiasts, becoming a symbol of the Solana ecosystem's youthful, risk-taking energy, with a touch of comic flair that resonates with traders looking for the next big coin.
Whether he’s lounging with stacks of Solana coins or leaping after his “next catch,” this hat-wearing cat has become the face of Solana memecoins, blending humor, excitement, and a sprinkle of magic with each coin he "pops" from his hat.
popcatwifhat (POPWIF) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) popcatwifhat (POPWIF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
popcatwifhat (POPWIF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) popcatwifhat (POPWIF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó POPWIF tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező POPWIF token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) POPWIF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POPWIF token élő árfolyamát!
POPWIF árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POPWIF kapcsán? POPWIF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
