poop aura (POOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00039605 $ 0.00039605 $ 0.00039605 24h alacsony $ 0.00051807 $ 0.00051807 $ 0.00051807 24h magas 24h alacsony $ 0.00039605$ 0.00039605 $ 0.00039605 24h magas $ 0.00051807$ 0.00051807 $ 0.00051807 Minden idők csúcspontja $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 Legalacsonyabb ár $ 0.00023506$ 0.00023506 $ 0.00023506 Árváltozás (1H) -7.66% Árváltozás (1D) +9.11% Árváltozás (7D) -18.90% Árváltozás (7D) -18.90%

poop aura (POOP) valós idejű ár: $0.00043211. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOP legalacsonyabb ára $ 0.00039605, legmagasabb ára pedig $ 0.00051807 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00305409, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00023506 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOP változása a következő volt: -7.66% az elmúlt órában, +9.11% az elmúlt 24 órában, és -18.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

poop aura (POOP) piaci információk

Piaci érték $ 434.85K$ 434.85K $ 434.85K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 434.85K$ 434.85K $ 434.85K Forgalomban lévő készlet 999.72M 999.72M 999.72M Teljes tokenszám 999,719,065.544403 999,719,065.544403 999,719,065.544403

A(z) poop aura jelenlegi piaci plafonja $ 434.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOP keringésben lévő tokenszáma 999.72M, és a teljes tokenszám 999719065.544403. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 434.85K.