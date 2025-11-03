TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő poop aura ár ma 0.00043211 USD. Kövesd nyomon a(z) POOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő poop aura ár ma 0.00043211 USD. Kövesd nyomon a(z) POOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: POOP

POOP árinformációk

Mi a(z) POOP

POOP hivatalos webhely

POOP tokenomikai adatai

POOP árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

poop aura Logó

poop aura Ár (POOP)

Nem listázott

1 POOP-USD élő ár:

$0.00043384
$0.00043384$0.00043384
+8.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
poop aura (POOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:19 (UTC+8)

poop aura (POOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00039605
$ 0.00039605$ 0.00039605
24h alacsony
$ 0.00051807
$ 0.00051807$ 0.00051807
24h magas

$ 0.00039605
$ 0.00039605$ 0.00039605

$ 0.00051807
$ 0.00051807$ 0.00051807

$ 0.00305409
$ 0.00305409$ 0.00305409

$ 0.00023506
$ 0.00023506$ 0.00023506

-7.66%

+9.11%

-18.90%

-18.90%

poop aura (POOP) valós idejű ár: $0.00043211. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOP legalacsonyabb ára $ 0.00039605, legmagasabb ára pedig $ 0.00051807 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00305409, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00023506 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOP változása a következő volt: -7.66% az elmúlt órában, +9.11% az elmúlt 24 órában, és -18.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

poop aura (POOP) piaci információk

$ 434.85K
$ 434.85K$ 434.85K

--
----

$ 434.85K
$ 434.85K$ 434.85K

999.72M
999.72M 999.72M

999,719,065.544403
999,719,065.544403 999,719,065.544403

A(z) poop aura jelenlegi piaci plafonja $ 434.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOP keringésben lévő tokenszáma 999.72M, és a teljes tokenszám 999719065.544403. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 434.85K.

poop aura (POOP) árelőzmények USD

A(z) poop auraUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) poop aura USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000699284.
A(z) poop aura USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002064030.
A(z) poop aura USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0020356490189966505.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+9.11%
30 nap$ -0.0000699284-16.18%
60 nap$ -0.0002064030-47.76%
90 nap$ -0.0020356490189966505-82.48%

Mi a(z) poop aura (POOP)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

poop aura (POOP) Erőforrás

Hivatalos webhely

poop aura árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) poop aura (POOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) poop aura (POOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) poop aura rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) poop aura árelőrejelzését most!

POOP helyi valutákra

poop aura (POOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) poop aura (POOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POOP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: poop aura (POOP)

Mennyit ér ma a(z) poop aura (POOP)?
A(z) élő POOP ár a(z) USD esetében 0.00043211 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POOP ára a(z) USD esetében?
A(z) POOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00043211. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) poop aura piaci plafonja?
A(z) POOP piaci plafonja $ 434.85K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POOP keringésben lévő tokenszáma 999.72M USD.
Mi volt a(z) POOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POOP mindenkori legmagasabb ára 0.00305409 USD.
Mi volt a(z) POOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00023506 USD.
Mekkora a(z) POOP kereskedési volumene?
A(z) POOP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) POOP ára emelkedni fog idén?
A(z) POOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:19 (UTC+8)

poop aura (POOP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,592.97
$107,592.97$107,592.97

-2.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,728.58
$3,728.58$3,728.58

-3.23%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.02
$177.02$177.02

-3.67%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0592
$1.0592$1.0592

-16.06%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,592.97
$107,592.97$107,592.97

-2.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,728.58
$3,728.58$3,728.58

-3.23%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.02
$177.02$177.02

-3.67%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.96
$83.96$83.96

-5.23%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4283
$2.4283$2.4283

-2.86%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0398
$0.0398$0.0398

-20.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10403
$0.10403$0.10403

+25.92%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000552
$0.0000552$0.0000552

+119.04%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005611
$0.00005611$0.00005611

+53.26%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000499
$0.000000000499$0.000000000499

+28.27%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053722
$0.0053722$0.0053722

+27.80%