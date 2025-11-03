Poop (POOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01546855 $ 0.01546855 $ 0.01546855 24h alacsony $ 0.01632782 $ 0.01632782 $ 0.01632782 24h magas 24h alacsony $ 0.01546855$ 0.01546855 $ 0.01546855 24h magas $ 0.01632782$ 0.01632782 $ 0.01632782 Minden idők csúcspontja $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Legalacsonyabb ár $ 0.01546855$ 0.01546855 $ 0.01546855 Árváltozás (1H) -3.45% Árváltozás (1D) -4.75% Árváltozás (7D) -14.32% Árváltozás (7D) -14.32%

Poop (POOP) valós idejű ár: $0.01534813. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOP legalacsonyabb ára $ 0.01546855, legmagasabb ára pedig $ 0.01632782 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.064116, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01546855 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOP változása a következő volt: -3.45% az elmúlt órában, -4.75% az elmúlt 24 órában, és -14.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Poop (POOP) piaci információk

Piaci érték $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Forgalomban lévő készlet 165.02M 165.02M 165.02M Teljes tokenszám 999,998,376.803749 999,998,376.803749 999,998,376.803749

A(z) Poop jelenlegi piaci plafonja $ 2.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOP keringésben lévő tokenszáma 165.02M, és a teljes tokenszám 999998376.803749. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.47M.