A(z) élő Poop ár ma 0.01534813 USD. Kövesd nyomon a(z) POOP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POOP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Poop Logó

Poop Ár (POOP)

Nem listázott

1 POOP-USD élő ár:

$0.01534825
$0.01534825
-4.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Poop (POOP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:12 (UTC+8)

Poop (POOP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01546855
$ 0.01546855
24h alacsony
$ 0.01632782
$ 0.01632782
24h magas

$ 0.01546855
$ 0.01546855

$ 0.01632782
$ 0.01632782

$ 0.064116
$ 0.064116

$ 0.01546855
$ 0.01546855

-3.45%

-4.75%

-14.32%

-14.32%

Poop (POOP) valós idejű ár: $0.01534813. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOP legalacsonyabb ára $ 0.01546855, legmagasabb ára pedig $ 0.01632782 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOP valaha volt legmagasabb ára $ 0.064116, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01546855 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOP változása a következő volt: -3.45% az elmúlt órában, -4.75% az elmúlt 24 órában, és -14.32% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Poop (POOP) piaci információk

$ 2.55M
$ 2.55M

--
--

$ 15.47M
$ 15.47M

165.02M
165.02M

999,998,376.803749
999,998,376.803749

A(z) Poop jelenlegi piaci plafonja $ 2.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOP keringésben lévő tokenszáma 165.02M, és a teljes tokenszám 999998376.803749. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.47M.

Poop (POOP) árelőzmények USD

A(z) PoopUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00076545090046181.
A(z) Poop USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0064061636.
A(z) Poop USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0092931407.
A(z) Poop USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.022613572840556825.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00076545090046181-4.75%
30 nap$ -0.0064061636-41.73%
60 nap$ -0.0092931407-60.54%
90 nap$ -0.022613572840556825-59.56%

Mi a(z) Poop (POOP)

$POOP is the token built for Doop, but this isn’t just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards.

I’m stronger, I’m smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game.

web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols.

its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Poop (POOP) Erőforrás

Hivatalos webhely

Poop árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Poop (POOP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Poop (POOP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Poop rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Poop árelőrejelzését most!

POOP helyi valutákra

Poop (POOP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Poop (POOP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POOP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Poop (POOP)

Mennyit ér ma a(z) Poop (POOP)?
A(z) élő POOP ár a(z) USD esetében 0.01534813 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POOP ára a(z) USD esetében?
A(z) POOP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01534813. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Poop piaci plafonja?
A(z) POOP piaci plafonja $ 2.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POOP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POOP keringésben lévő tokenszáma 165.02M USD.
Mi volt a(z) POOP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POOP mindenkori legmagasabb ára 0.064116 USD.
Mi volt a(z) POOP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POOP mindenkori legalacsonyabb ára 0.01546855 USD.
Mekkora a(z) POOP kereskedési volumene?
A(z) POOP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) POOP ára emelkedni fog idén?
A(z) POOP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POOP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:12 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

