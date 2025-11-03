poom (POOM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.86% Árváltozás (7D) -11.64% Árváltozás (7D) -11.64%

poom (POOM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.86% az elmúlt 24 órában, és -11.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

poom (POOM) piaci információk

Piaci érték $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Forgalomban lévő készlet 763.03M 763.03M 763.03M Teljes tokenszám 763,028,778.598796 763,028,778.598796 763,028,778.598796

A(z) poom jelenlegi piaci plafonja $ 11.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOM keringésben lévő tokenszáma 763.03M, és a teljes tokenszám 763028778.598796. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.95K.