Poolz Finance (POOLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.217728 $ 0.217728 $ 0.217728 24h alacsony $ 0.223832 $ 0.223832 $ 0.223832 24h magas 24h alacsony $ 0.217728$ 0.217728 $ 0.217728 24h magas $ 0.223832$ 0.223832 $ 0.223832 Minden idők csúcspontja $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Legalacsonyabb ár $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Árváltozás (1H) -1.16% Árváltozás (1D) -0.41% Árváltozás (7D) -19.64% Árváltozás (7D) -19.64%

Poolz Finance (POOLX) valós idejű ár: $0.219447. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOLX legalacsonyabb ára $ 0.217728, legmagasabb ára pedig $ 0.223832 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOLX valaha volt legmagasabb ára $ 7.18, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.155338 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOLX változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, -0.41% az elmúlt 24 órában, és -19.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Poolz Finance (POOLX) piaci információk

Piaci érték $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Forgalomban lévő készlet 5.23M 5.23M 5.23M Teljes tokenszám 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

A(z) Poolz Finance jelenlegi piaci plafonja $ 1.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOLX keringésben lévő tokenszáma 5.23M, és a teljes tokenszám 5500000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.23M.