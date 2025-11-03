TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Poolz Finance ár ma 0.219447 USD. Kövesd nyomon a(z) POOLX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POOLX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Poolz Finance ár ma 0.219447 USD. Kövesd nyomon a(z) POOLX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POOLX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: POOLX

POOLX árinformációk

Mi a(z) POOLX

POOLX fehér könyv

POOLX hivatalos webhely

POOLX tokenomikai adatai

POOLX árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Poolz Finance Logó

Poolz Finance Ár (POOLX)

Nem listázott

1 POOLX-USD élő ár:

$0.219387
$0.219387$0.219387
-0.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Poolz Finance (POOLX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:06 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.217728
$ 0.217728$ 0.217728
24h alacsony
$ 0.223832
$ 0.223832$ 0.223832
24h magas

$ 0.217728
$ 0.217728$ 0.217728

$ 0.223832
$ 0.223832$ 0.223832

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

-1.16%

-0.41%

-19.64%

-19.64%

Poolz Finance (POOLX) valós idejű ár: $0.219447. Az elmúlt 24 órában, a(z)POOLX legalacsonyabb ára $ 0.217728, legmagasabb ára pedig $ 0.223832 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POOLX valaha volt legmagasabb ára $ 7.18, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.155338 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POOLX változása a következő volt: -1.16% az elmúlt órában, -0.41% az elmúlt 24 órában, és -19.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Poolz Finance (POOLX) piaci információk

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

A(z) Poolz Finance jelenlegi piaci plafonja $ 1.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POOLX keringésben lévő tokenszáma 5.23M, és a teljes tokenszám 5500000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.23M.

Poolz Finance (POOLX) árelőzmények USD

A(z) Poolz FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0009112490118934.
A(z) Poolz Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0345484189.
A(z) Poolz Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0151495017.
A(z) Poolz Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.03887038750304836.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0009112490118934-0.41%
30 nap$ -0.0345484189-15.74%
60 nap$ -0.0151495017-6.90%
90 nap$ +0.03887038750304836+21.53%

Mi a(z) Poolz Finance (POOLX)

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Poolz Finance (POOLX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Poolz Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Poolz Finance (POOLX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Poolz Finance (POOLX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Poolz Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Poolz Finance árelőrejelzését most!

POOLX helyi valutákra

Poolz Finance (POOLX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Poolz Finance (POOLX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POOLX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Poolz Finance (POOLX)

Mennyit ér ma a(z) Poolz Finance (POOLX)?
A(z) élő POOLX ár a(z) USD esetében 0.219447 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POOLX ára a(z) USD esetében?
A(z) POOLX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.219447. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Poolz Finance piaci plafonja?
A(z) POOLX piaci plafonja $ 1.17M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POOLX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POOLX keringésben lévő tokenszáma 5.23M USD.
Mi volt a(z) POOLX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POOLX mindenkori legmagasabb ára 7.18 USD.
Mi volt a(z) POOLX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POOLX mindenkori legalacsonyabb ára 0.155338 USD.
Mekkora a(z) POOLX kereskedési volumene?
A(z) POOLX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) POOLX ára emelkedni fog idén?
A(z) POOLX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POOLX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:18:06 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,623.98
$107,623.98$107,623.98

-2.25%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.91
$3,730.91$3,730.91

-3.17%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.03
$177.03$177.03

-3.67%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0590
$1.0590$1.0590

-16.07%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,623.98
$107,623.98$107,623.98

-2.25%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.91
$3,730.91$3,730.91

-3.17%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.03
$177.03$177.03

-3.67%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.03
$84.03$84.03

-5.15%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4281
$2.4281$2.4281

-2.87%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0395
$0.0395$0.0395

-21.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10568
$0.10568$0.10568

+27.92%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002094
$0.000000002094$0.000000002094

+381.37%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000552
$0.0000552$0.0000552

+119.04%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005611
$0.00005611$0.00005611

+53.26%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000499
$0.000000000499$0.000000000499

+28.27%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053678
$0.0053678$0.0053678

+27.69%