Ponzimon (PONZI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00662749 24h alacsony $ 0.01215146 24h magas 24h alacsony $ 0.00662749 24h magas $ 0.01215146 Minden idők csúcspontja $ 0.519954 Legalacsonyabb ár $ 0.00421223 Árváltozás (1H) -2.69% Árváltozás (1D) +3.91% Árváltozás (7D) -34.51%

Ponzimon (PONZI) valós idejű ár: $0.00927906. Az elmúlt 24 órában, a(z)PONZI legalacsonyabb ára $ 0.00662749, legmagasabb ára pedig $ 0.01215146 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PONZI valaha volt legmagasabb ára $ 0.519954, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00421223 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PONZI változása a következő volt: -2.69% az elmúlt órában, +3.91% az elmúlt 24 órában, és -34.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ponzimon (PONZI) piaci információk

Piaci érték $ 54.98K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 112.96K Forgalomban lévő készlet 5.92M Teljes tokenszám 12,173,879.745566

A(z) Ponzimon jelenlegi piaci plafonja $ 54.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PONZI keringésben lévő tokenszáma 5.92M, és a teljes tokenszám 12173879.745566. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 112.96K.