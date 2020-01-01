Polymesh (POLYX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polymesh (POLYX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polymesh (POLYX) tokennel kapcsolatos információk Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm. Hivatalos webhely: https://polymesh.network/ Fehér könyv: https://info.polymesh.network/hubfs/Files/Polymesh-Whitepaper.pdf Vásárolj most POLYX tokent!

Polymesh (POLYX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polymesh (POLYX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 150,85M $ 150,85M $ 150,85M Teljes tokenszám: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Keringésben lévő tokenszám: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 150,85M $ 150,85M $ 150,85M Minden idők csúcspontja: $ 0,748771 $ 0,748771 $ 0,748771 Minden idők mélypontja: $ 0,099854 $ 0,099854 $ 0,099854 Jelenlegi ár: $ 0,126291 $ 0,126291 $ 0,126291 További tudnivalók a(z) Polymesh (POLYX) áráról

Polymesh (POLYX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polymesh (POLYX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POLYX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POLYX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POLYX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POLYX token élő árfolyamát!

POLYX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POLYX kapcsán? POLYX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POLYX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

