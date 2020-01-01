Polygon (MATIC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polygon (MATIC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polygon (MATIC) tokennel kapcsolatos információk Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Hivatalos webhely: https://polygon.technology/ Fehér könyv: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf Vásárolj most MATIC tokent!

Polygon (MATIC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polygon (MATIC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.77B $ 2.77B $ 2.77B Minden idők csúcspontja: $ 2.92 $ 2.92 $ 2.92 Minden idők mélypontja: $ 0.00314376 $ 0.00314376 $ 0.00314376 Jelenlegi ár: $ 0.27695 $ 0.27695 $ 0.27695

Polygon (MATIC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polygon (MATIC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MATIC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MATIC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MATIC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MATIC token élő árfolyamát!

MATIC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MATIC kapcsán? MATIC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MATIC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

