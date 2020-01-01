Pollen (POLLEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pollen (POLLEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pollen (POLLEN) tokennel kapcsolatos információk Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform. Hivatalos webhely: https://www.beraborrow.com/ Fehér könyv: https://beraborrow.gitbook.io/docs Vásárolj most POLLEN tokent!

Pollen (POLLEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pollen (POLLEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 746.66K $ 746.66K $ 746.66K Teljes tokenszám: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 122.51M $ 122.51M $ 122.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Minden idők csúcspontja: $ 0.075806 $ 0.075806 $ 0.075806 Minden idők mélypontja: $ 0.00545586 $ 0.00545586 $ 0.00545586 Jelenlegi ár: $ 0.0060946 $ 0.0060946 $ 0.0060946 További tudnivalók a(z) Pollen (POLLEN) áráról

Pollen (POLLEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pollen (POLLEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POLLEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POLLEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POLLEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POLLEN token élő árfolyamát!

