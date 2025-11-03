PolkaBridge (PBR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.73% Árváltozás (7D) -6.38% Árváltozás (7D) -6.38%

PolkaBridge (PBR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PBR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PBR valaha volt legmagasabb ára $ 3.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PBR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.73% az elmúlt 24 órában, és -6.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PolkaBridge (PBR) piaci információk

Piaci érték $ 40.71K$ 40.71K $ 40.71K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 42.25K$ 42.25K $ 42.25K Forgalomban lévő készlet 72.18M 72.18M 72.18M Teljes tokenszám 74,907,994.27694298 74,907,994.27694298 74,907,994.27694298

A(z) PolkaBridge jelenlegi piaci plafonja $ 40.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PBR keringésben lévő tokenszáma 72.18M, és a teljes tokenszám 74907994.27694298. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.25K.