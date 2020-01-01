Polar Inu (POLAR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polar Inu (POLAR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polar Inu (POLAR) tokennel kapcsolatos információk Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us! Hivatalos webhely: https://www.polarinu.xyz Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1z3-cAcxXg9nAWXb9VCcZm2na-UGd154U/view Vásárolj most POLAR tokent!

Polar Inu (POLAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polar Inu (POLAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.75K $ 7.75K $ 7.75K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.75K $ 7.75K $ 7.75K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Polar Inu (POLAR) áráról

Polar Inu (POLAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polar Inu (POLAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POLAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POLAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POLAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POLAR token élő árfolyamát!

POLAR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POLAR kapcsán? POLAR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POLAR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

