Polar Inu (POLAR) Polar Inu (POLAR) Solana PumpFun Relaunch Polar Inu is a pioneering DeFi project built on the Solana blockchain, inspired by Polar, a resilient 9.5-year-old Siberian Husky. Our mission is to raise awareness for Polar’s medical treatments through innovative blockchain solutions and community engagement. By leveraging the power of decentralized finance, we aim to set a new standard of care for canines with cancer while fostering a supportive, transparent, and engaged global community. Join us in this special Solana PumpFun Relaunch FairLaunch Edition and be a part of our journey to make a difference! 🌟🐾❄️ Airdrop Note: 5% of the total supply (50,000,000 $POLAR) will be allocated to OG holders and early contributors. Your early support is invaluable to us!
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polar Inu (POLAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
A(z) Polar Inu (POLAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó POLAR tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező POLAR token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) POLAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POLAR token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.