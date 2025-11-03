TőzsdeDEX+
A(z) élő POLAR AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) POLAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) POLAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00012911
-12.00%1D
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:29 (UTC+8)

POLAR AI (POLAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-2.97%

-12.03%

-13.06%

-13.06%

POLAR AI (POLAR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)POLAR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) POLAR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) POLAR változása a következő volt: -2.97% az elmúlt órában, -12.03% az elmúlt 24 órában, és -13.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

POLAR AI (POLAR) piaci információk

$ 129.11K
--
$ 129.11K
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) POLAR AI jelenlegi piaci plafonja $ 129.11K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) POLAR keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 129.11K.

POLAR AI (POLAR) árelőzmények USD

A(z) POLAR AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) POLAR AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) POLAR AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) POLAR AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-12.03%
30 nap$ 0-34.33%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) POLAR AI (POLAR)

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

POLAR AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) POLAR AI (POLAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) POLAR AI (POLAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) POLAR AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) POLAR AI árelőrejelzését most!

POLAR AI (POLAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) POLAR AI (POLAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) POLAR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: POLAR AI (POLAR)

Mennyit ér ma a(z) POLAR AI (POLAR)?
A(z) élő POLAR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) POLAR ára a(z) USD esetében?
A(z) POLAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) POLAR AI piaci plafonja?
A(z) POLAR piaci plafonja $ 129.11K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) POLAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) POLAR keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) POLAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) POLAR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) POLAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) POLAR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) POLAR kereskedési volumene?
A(z) POLAR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) POLAR ára emelkedni fog idén?
A(z) POLAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) POLAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:29 (UTC+8)

POLAR AI (POLAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

