POL Staked WBERA (SWBERA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 24h alacsony $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 24h magas 24h alacsony $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 24h magas $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Minden idők csúcspontja $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Legalacsonyabb ár $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Árváltozás (1H) -0.83% Árváltozás (1D) -3.81% Árváltozás (7D) -7.20% Árváltozás (7D) -7.20%

POL Staked WBERA (SWBERA) valós idejű ár: $2.14. Az elmúlt 24 órában, a(z)SWBERA legalacsonyabb ára $ 2.12, legmagasabb ára pedig $ 2.28 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SWBERA valaha volt legmagasabb ára $ 6.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.93 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SWBERA változása a következő volt: -0.83% az elmúlt órában, -3.81% az elmúlt 24 órában, és -7.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

POL Staked WBERA (SWBERA) piaci információk

Piaci érték $ 26.81M$ 26.81M $ 26.81M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.81M$ 26.81M $ 26.81M Forgalomban lévő készlet 12.56M 12.56M 12.56M Teljes tokenszám 12,559,916.78532583 12,559,916.78532583 12,559,916.78532583

A(z) POL Staked WBERA jelenlegi piaci plafonja $ 26.81M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SWBERA keringésben lévő tokenszáma 12.56M, és a teljes tokenszám 12559916.78532583. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.81M.