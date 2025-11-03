TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő POL Staked WBERA ár ma 2.14 USD. Kövesd nyomon a(z) SWBERA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SWBERA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő POL Staked WBERA ár ma 2.14 USD. Kövesd nyomon a(z) SWBERA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SWBERA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SWBERA

SWBERA árinformációk

Mi a(z) SWBERA

SWBERA tokenomikai adatai

SWBERA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

POL Staked WBERA Logó

POL Staked WBERA Ár (SWBERA)

Nem listázott

1 SWBERA-USD élő ár:

$2.14
$2.14$2.14
-3.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
POL Staked WBERA (SWBERA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:22 (UTC+8)

POL Staked WBERA (SWBERA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 2.12
$ 2.12$ 2.12
24h alacsony
$ 2.28
$ 2.28$ 2.28
24h magas

$ 2.12
$ 2.12$ 2.12

$ 2.28
$ 2.28$ 2.28

$ 6.33
$ 6.33$ 6.33

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

-0.83%

-3.81%

-7.20%

-7.20%

POL Staked WBERA (SWBERA) valós idejű ár: $2.14. Az elmúlt 24 órában, a(z)SWBERA legalacsonyabb ára $ 2.12, legmagasabb ára pedig $ 2.28 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SWBERA valaha volt legmagasabb ára $ 6.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.93 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SWBERA változása a következő volt: -0.83% az elmúlt órában, -3.81% az elmúlt 24 órában, és -7.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

POL Staked WBERA (SWBERA) piaci információk

$ 26.81M
$ 26.81M$ 26.81M

--
----

$ 26.81M
$ 26.81M$ 26.81M

12.56M
12.56M 12.56M

12,559,916.78532583
12,559,916.78532583 12,559,916.78532583

A(z) POL Staked WBERA jelenlegi piaci plafonja $ 26.81M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SWBERA keringésben lévő tokenszáma 12.56M, és a teljes tokenszám 12559916.78532583. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.81M.

POL Staked WBERA (SWBERA) árelőzmények USD

A(z) POL Staked WBERAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.084693583278405.
A(z) POL Staked WBERA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.8428937840.
A(z) POL Staked WBERA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.3668310960.
A(z) POL Staked WBERA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.084693583278405-3.81%
30 nap$ -0.8428937840-39.38%
60 nap$ -0.3668310960-17.14%
90 nap$ 0--

Mi a(z) POL Staked WBERA (SWBERA)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

POL Staked WBERA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) POL Staked WBERA (SWBERA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) POL Staked WBERA (SWBERA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) POL Staked WBERA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) POL Staked WBERA árelőrejelzését most!

SWBERA helyi valutákra

POL Staked WBERA (SWBERA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) POL Staked WBERA (SWBERA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SWBERA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: POL Staked WBERA (SWBERA)

Mennyit ér ma a(z) POL Staked WBERA (SWBERA)?
A(z) élő SWBERA ár a(z) USD esetében 2.14 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SWBERA ára a(z) USD esetében?
A(z) SWBERA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 2.14. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) POL Staked WBERA piaci plafonja?
A(z) SWBERA piaci plafonja $ 26.81M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SWBERA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SWBERA keringésben lévő tokenszáma 12.56M USD.
Mi volt a(z) SWBERA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SWBERA mindenkori legmagasabb ára 6.33 USD.
Mi volt a(z) SWBERA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SWBERA mindenkori legalacsonyabb ára 1.93 USD.
Mekkora a(z) SWBERA kereskedési volumene?
A(z) SWBERA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SWBERA ára emelkedni fog idén?
A(z) SWBERA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SWBERA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:22 (UTC+8)

POL Staked WBERA (SWBERA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,598.33
$107,598.33$107,598.33

-2.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.00
$3,727.00$3,727.00

-3.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.85
$176.85$176.85

-3.77%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0594
$1.0594$1.0594

-16.04%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,598.33
$107,598.33$107,598.33

-2.28%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.00
$3,727.00$3,727.00

-3.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.85
$176.85$176.85

-3.77%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.95
$83.95$83.95

-5.24%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4273
$2.4273$2.4273

-2.90%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0395
$0.0395$0.0395

-21.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10489
$0.10489$0.10489

+26.97%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000552
$0.0000552$0.0000552

+119.04%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005662
$0.00005662$0.00005662

+54.65%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000501
$0.000000000501$0.000000000501

+28.79%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053508
$0.0053508$0.0053508

+27.29%