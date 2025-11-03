PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00250779 $ 0.00250779 $ 0.00250779 24h alacsony $ 0.00312896 $ 0.00312896 $ 0.00312896 24h magas 24h alacsony $ 0.00250779$ 0.00250779 $ 0.00250779 24h magas $ 0.00312896$ 0.00312896 $ 0.00312896 Minden idők csúcspontja $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Legalacsonyabb ár $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Árváltozás (1H) -3.78% Árváltozás (1D) -15.94% Árváltozás (7D) -11.13% Árváltozás (7D) -11.13%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) valós idejű ár: $0.00251081. Az elmúlt 24 órában, a(z)CTDA legalacsonyabb ára $ 0.00250779, legmagasabb ára pedig $ 0.00312896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CTDA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01343034, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00120611 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CTDA változása a következő volt: -3.78% az elmúlt órában, -15.94% az elmúlt 24 órában, és -11.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) piaci információk

Piaci érték $ 405.09K$ 405.09K $ 405.09K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Forgalomban lévő készlet 161.53M 161.53M 161.53M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) PokPok Agent Brain by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 405.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CTDA keringésben lévő tokenszáma 161.53M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.51M.