TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő PokPok Agent Brain by Virtuals ár ma 0.00251081 USD. Kövesd nyomon a(z) CTDA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CTDA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő PokPok Agent Brain by Virtuals ár ma 0.00251081 USD. Kövesd nyomon a(z) CTDA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CTDA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CTDA

CTDA árinformációk

Mi a(z) CTDA

CTDA hivatalos webhely

CTDA tokenomikai adatai

CTDA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PokPok Agent Brain by Virtuals Logó

PokPok Agent Brain by Virtuals Ár (CTDA)

Nem listázott

1 CTDA-USD élő ár:

$0.00250779
$0.00250779$0.00250779
-14.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:14 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00250779
$ 0.00250779$ 0.00250779
24h alacsony
$ 0.00312896
$ 0.00312896$ 0.00312896
24h magas

$ 0.00250779
$ 0.00250779$ 0.00250779

$ 0.00312896
$ 0.00312896$ 0.00312896

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

-3.78%

-15.94%

-11.13%

-11.13%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) valós idejű ár: $0.00251081. Az elmúlt 24 órában, a(z)CTDA legalacsonyabb ára $ 0.00250779, legmagasabb ára pedig $ 0.00312896 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CTDA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01343034, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00120611 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CTDA változása a következő volt: -3.78% az elmúlt órában, -15.94% az elmúlt 24 órában, és -11.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) piaci információk

$ 405.09K
$ 405.09K$ 405.09K

--
----

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) PokPok Agent Brain by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 405.09K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CTDA keringésben lévő tokenszáma 161.53M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.51M.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) árelőzmények USD

A(z) PokPok Agent Brain by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000476200964493427.
A(z) PokPok Agent Brain by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0012417773.
A(z) PokPok Agent Brain by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0016493463.
A(z) PokPok Agent Brain by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000476200964493427-15.94%
30 nap$ -0.0012417773-49.45%
60 nap$ -0.0016493463-65.68%
90 nap$ 0--

Mi a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Erőforrás

Hivatalos webhely

PokPok Agent Brain by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals árelőrejelzését most!

CTDA helyi valutákra

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CTDA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Mennyit ér ma a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)?
A(z) élő CTDA ár a(z) USD esetében 0.00251081 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CTDA ára a(z) USD esetében?
A(z) CTDA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00251081. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PokPok Agent Brain by Virtuals piaci plafonja?
A(z) CTDA piaci plafonja $ 405.09K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CTDA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CTDA keringésben lévő tokenszáma 161.53M USD.
Mi volt a(z) CTDA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CTDA mindenkori legmagasabb ára 0.01343034 USD.
Mi volt a(z) CTDA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CTDA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00120611 USD.
Mekkora a(z) CTDA kereskedési volumene?
A(z) CTDA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CTDA ára emelkedni fog idén?
A(z) CTDA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CTDA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:14 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,612.06
$107,612.06$107,612.06

-2.26%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.73
$3,727.73$3,727.73

-3.25%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.98
$176.98$176.98

-3.70%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0623
$1.0623$1.0623

-15.81%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,612.06
$107,612.06$107,612.06

-2.26%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.73
$3,727.73$3,727.73

-3.25%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.98
$176.98$176.98

-3.70%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.40
$84.40$84.40

-4.74%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4288
$2.4288$2.4288

-2.84%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0395
$0.0395$0.0395

-21.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10565
$0.10565$0.10565

+27.89%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002020
$0.000000002020$0.000000002020

+364.36%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005662
$0.00005662$0.00005662

+54.65%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000501
$0.000000000501$0.000000000501

+28.79%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053508
$0.0053508$0.0053508

+27.29%