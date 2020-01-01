Pojak (PJ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pojak (PJ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pojak (PJ) tokennel kapcsolatos információk Pojak watched as the world played hot potato with CTO shit coins. Now, it's his moment. With Pepe's legendary meme power and Wojak's emotional depth, Pojak brings a new level of influence, wealth, and ethics. Born into meme royalty with luxury and wisdom from Pepe and Wojak, he faced hardship when the original developer rugged the project. The community rose up and took control. Pojak was reborn, stronger and more determined. Hivatalos webhely: https://www.pojakonsol.com Vásárolj most PJ tokent!

Pojak (PJ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pojak (PJ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Teljes tokenszám: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 946.18M $ 946.18M $ 946.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.23K $ 10.23K $ 10.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.00260268 $ 0.00260268 $ 0.00260268 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pojak (PJ) áráról

Pojak (PJ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pojak (PJ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PJ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PJ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PJ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PJ token élő árfolyamát!

PJ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PJ kapcsán? PJ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PJ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

