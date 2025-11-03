TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Poggers ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $POGGERS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $POGGERS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Poggers ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $POGGERS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $POGGERS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $POGGERS

$POGGERS árinformációk

Mi a(z) $POGGERS

$POGGERS hivatalos webhely

$POGGERS tokenomikai adatai

$POGGERS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Poggers Logó

Poggers Ár ($POGGERS)

Nem listázott

1 $POGGERS-USD élő ár:

--
----
-5.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Poggers ($POGGERS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:05 (UTC+8)

Poggers ($POGGERS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.40%

-5.85%

-5.35%

-5.35%

Poggers ($POGGERS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$POGGERS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $POGGERS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $POGGERS változása a következő volt: -2.40% az elmúlt órában, -5.85% az elmúlt 24 órában, és -5.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Poggers ($POGGERS) piaci információk

$ 90.03K
$ 90.03K$ 90.03K

--
----

$ 90.03K
$ 90.03K$ 90.03K

984.68M
984.68M 984.68M

984,682,053.5646772
984,682,053.5646772 984,682,053.5646772

A(z) Poggers jelenlegi piaci plafonja $ 90.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $POGGERS keringésben lévő tokenszáma 984.68M, és a teljes tokenszám 984682053.5646772. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 90.03K.

Poggers ($POGGERS) árelőzmények USD

A(z) PoggersUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Poggers USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Poggers USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Poggers USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.85%
30 nap$ 0-39.16%
60 nap$ 0-42.07%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Poggers ($POGGERS)

Poggers is a lifestyle brand focused on delivering high-quality, nutritious drink mixes designed for gamers, esports athletes, and anyone needing sustained energy, hydration, or better sleep. Our product lineup includes energy mixes for focus and endurance (with 200mg caffeine per serving, no artificial flavors or sugar), hydration formulas packed with vitamins A-E, and an upcoming sleep formula featuring melatonin for restful recovery. We've brought this real-world brand on-chain by launching the $POGGERS token on Solana via the Believe app, enabling community ownership, utility tied to our products, and revenue-sharing mechanisms. This bridges Web2 e-commerce with Web3, creating an ecosystem where fans can support and benefit from our growth in the booming powdered beverage market.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Poggers ($POGGERS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Poggers árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Poggers ($POGGERS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Poggers ($POGGERS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Poggers rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Poggers árelőrejelzését most!

$POGGERS helyi valutákra

Poggers ($POGGERS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Poggers ($POGGERS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $POGGERS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Poggers ($POGGERS)

Mennyit ér ma a(z) Poggers ($POGGERS)?
A(z) élő $POGGERS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $POGGERS ára a(z) USD esetében?
A(z) $POGGERS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Poggers piaci plafonja?
A(z) $POGGERS piaci plafonja $ 90.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $POGGERS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $POGGERS keringésben lévő tokenszáma 984.68M USD.
Mi volt a(z) $POGGERS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $POGGERS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) $POGGERS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $POGGERS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) $POGGERS kereskedési volumene?
A(z) $POGGERS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $POGGERS ára emelkedni fog idén?
A(z) $POGGERS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $POGGERS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:17:05 (UTC+8)

Poggers ($POGGERS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,627.71
$107,627.71$107,627.71

-2.25%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,728.96
$3,728.96$3,728.96

-3.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.99
$176.99$176.99

-3.69%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0621
$1.0621$1.0621

-15.83%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,627.71
$107,627.71$107,627.71

-2.25%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,728.96
$3,728.96$3,728.96

-3.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.99
$176.99$176.99

-3.69%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.40
$84.40$84.40

-4.74%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4294
$2.4294$2.4294

-2.82%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0395
$0.0395$0.0395

-21.00%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05611
$0.05611$0.05611

+180.55%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10571
$0.10571$0.10571

+27.96%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002020
$0.000000002020$0.000000002020

+364.36%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000540
$0.0000540$0.0000540

+114.28%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005696
$0.00005696$0.00005696

+55.58%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000500
$0.000000000500$0.000000000500

+28.53%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053509
$0.0053509$0.0053509

+27.29%