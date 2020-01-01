Podflow AI by Virtuals (POD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Podflow AI by Virtuals (POD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Podflow AI by Virtuals (POD) tokennel kapcsolatos információk Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere. Hivatalos webhely: https://podflowai.com/

Podflow AI by Virtuals (POD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Podflow AI by Virtuals (POD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 105.75K $ 105.75K $ 105.75K Teljes tokenszám: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 989.68M $ 989.68M $ 989.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 105.75K $ 105.75K $ 105.75K Minden idők csúcspontja: $ 0.00341037 $ 0.00341037 $ 0.00341037 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010689 $ 0.00010689 $ 0.00010689 További tudnivalók a(z) Podflow AI by Virtuals (POD) áráról

Podflow AI by Virtuals (POD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Podflow AI by Virtuals (POD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POD token élő árfolyamát!

POD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POD kapcsán? POD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

