Pocketcoin (PKOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pocketcoin (PKOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pocketcoin (PKOIN) tokennel kapcsolatos információk Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Hivatalos webhely: https://pocketnet.app/ Vásárolj most PKOIN tokent!

Pocketcoin (PKOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pocketcoin (PKOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.49M $ 8.49M $ 8.49M Teljes tokenszám: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Minden idők csúcspontja: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Minden idők mélypontja: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Jelenlegi ár: $ 0.743469 $ 0.743469 $ 0.743469 További tudnivalók a(z) Pocketcoin (PKOIN) áráról

Pocketcoin (PKOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pocketcoin (PKOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PKOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PKOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PKOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PKOIN token élő árfolyamát!

PKOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PKOIN kapcsán? PKOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PKOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

