A(z) élő Pockemy ár ma 0.00075041 USD. Kövesd nyomon a(z) PKM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PKM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PKM

PKM árinformációk

Mi a(z) PKM

PKM hivatalos webhely

PKM tokenomikai adatai

PKM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Pockemy Logó

Pockemy Ár (PKM)

Nem listázott

1 PKM-USD élő ár:

$0.00075129
$0.00075129$0.00075129
-12.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pockemy (PKM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:54 (UTC+8)

Pockemy (PKM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0007571
$ 0.0007571$ 0.0007571
24h alacsony
$ 0.00094908
$ 0.00094908$ 0.00094908
24h magas

$ 0.0007571
$ 0.0007571$ 0.0007571

$ 0.00094908
$ 0.00094908$ 0.00094908

$ 0.03301221
$ 0.03301221$ 0.03301221

$ 0.0000802
$ 0.0000802$ 0.0000802

-8.92%

-12.18%

-13.41%

-13.41%

Pockemy (PKM) valós idejű ár: $0.00075041. Az elmúlt 24 órában, a(z)PKM legalacsonyabb ára $ 0.0007571, legmagasabb ára pedig $ 0.00094908 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PKM valaha volt legmagasabb ára $ 0.03301221, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000802 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PKM változása a következő volt: -8.92% az elmúlt órában, -12.18% az elmúlt 24 órában, és -13.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pockemy (PKM) piaci információk

$ 752.38K
$ 752.38K$ 752.38K

--
----

$ 752.38K
$ 752.38K$ 752.38K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,443.82514
999,928,443.82514 999,928,443.82514

A(z) Pockemy jelenlegi piaci plafonja $ 752.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PKM keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999928443.82514. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 752.38K.

Pockemy (PKM) árelőzmények USD

A(z) PockemyUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000104128875227793.
A(z) Pockemy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006595454.
A(z) Pockemy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0050226219.
A(z) Pockemy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000104128875227793-12.18%
30 nap$ -0.0006595454-87.89%
60 nap$ +0.0050226219+669.32%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pockemy (PKM)

Pockemy is the official character and official partner of Smart Pocket. $PKM is a 100% fair-launch token with no team holdings. $PKM is a fully certified and registered as a verified token on Smart Pocket.

CA: 6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp Launchpad: https://www.smapocke.app Official Website: https://pockemy.com/ Swap: https://www.smapocke.app/meme-pad/6LH9NDBYUf7thDx8sMZppZpxAsdXtsQ9VN37gKMpZRSp

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pockemy (PKM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pockemy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pockemy (PKM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pockemy (PKM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pockemy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pockemy árelőrejelzését most!

PKM helyi valutákra

Pockemy (PKM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pockemy (PKM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PKM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pockemy (PKM)

Mennyit ér ma a(z) Pockemy (PKM)?
A(z) élő PKM ár a(z) USD esetében 0.00075041 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PKM ára a(z) USD esetében?
A(z) PKM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00075041. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pockemy piaci plafonja?
A(z) PKM piaci plafonja $ 752.38K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PKM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PKM keringésben lévő tokenszáma 999.93M USD.
Mi volt a(z) PKM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PKM mindenkori legmagasabb ára 0.03301221 USD.
Mi volt a(z) PKM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PKM mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000802 USD.
Mekkora a(z) PKM kereskedési volumene?
A(z) PKM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PKM ára emelkedni fog idén?
A(z) PKM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PKM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:54 (UTC+8)

Pockemy (PKM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

