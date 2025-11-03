Pockemy (PKM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0007571 $ 0.0007571 $ 0.0007571 24h alacsony $ 0.00094908 $ 0.00094908 $ 0.00094908 24h magas 24h alacsony $ 0.0007571$ 0.0007571 $ 0.0007571 24h magas $ 0.00094908$ 0.00094908 $ 0.00094908 Minden idők csúcspontja $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Legalacsonyabb ár $ 0.0000802$ 0.0000802 $ 0.0000802 Árváltozás (1H) -8.92% Árváltozás (1D) -12.18% Árváltozás (7D) -13.41% Árváltozás (7D) -13.41%

Pockemy (PKM) valós idejű ár: $0.00075041. Az elmúlt 24 órában, a(z)PKM legalacsonyabb ára $ 0.0007571, legmagasabb ára pedig $ 0.00094908 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PKM valaha volt legmagasabb ára $ 0.03301221, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000802 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PKM változása a következő volt: -8.92% az elmúlt órában, -12.18% az elmúlt 24 órában, és -13.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pockemy (PKM) piaci információk

Piaci érték $ 752.38K$ 752.38K $ 752.38K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 752.38K$ 752.38K $ 752.38K Forgalomban lévő készlet 999.93M 999.93M 999.93M Teljes tokenszám 999,928,443.82514 999,928,443.82514 999,928,443.82514

A(z) Pockemy jelenlegi piaci plafonja $ 752.38K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PKM keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999928443.82514. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 752.38K.