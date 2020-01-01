PNP Exchange (PNP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PNP Exchange (PNP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PNP Exchange (PNP) tokennel kapcsolatos információk Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool. Hivatalos webhely: https://www.pnp.exchange Vásárolj most PNP tokent!

PNP Exchange (PNP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PNP Exchange (PNP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Teljes tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.00478404 $ 0.00478404 $ 0.00478404 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00207206 $ 0.00207206 $ 0.00207206 További tudnivalók a(z) PNP Exchange (PNP) áráról

PNP Exchange (PNP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PNP Exchange (PNP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PNP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PNP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PNP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PNP token élő árfolyamát!

PNP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PNP kapcsán? PNP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PNP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!