A(z) élő PLYR L1 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PLYR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PLYR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PLYR

PLYR árinformációk

Mi a(z) PLYR

PLYR fehér könyv

PLYR hivatalos webhely

PLYR tokenomikai adatai

PLYR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PLYR L1 Logó

PLYR L1 Ár (PLYR)

Nem listázott

1 PLYR-USD élő ár:

$0.00076481
$0.00076481
-64.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PLYR L1 (PLYR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:47 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0.00216493
$ 0.00216493
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0.00216493
$ 0.00216493

$ 0.02441299
$ 0.02441299

$ 0
$ 0

-2.96%

-64.52%

-81.37%

-81.37%

PLYR L1 (PLYR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PLYR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00216493 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PLYR valaha volt legmagasabb ára $ 0.02441299, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PLYR változása a következő volt: -2.96% az elmúlt órában, -64.52% az elmúlt 24 órában, és -81.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PLYR L1 (PLYR) piaci információk

$ 93.47K
$ 93.47K

--
--

$ 573.59K
$ 573.59K

122.21M
122.21M

749,980,933.8976548
749,980,933.8976548

A(z) PLYR L1 jelenlegi piaci plafonja $ 93.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PLYR keringésben lévő tokenszáma 122.21M, és a teljes tokenszám 749980933.8976548. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 573.59K.

PLYR L1 (PLYR) árelőzmények USD

A(z) PLYR L1USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.001391021693336144.
A(z) PLYR L1 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PLYR L1 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PLYR L1 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.001391021693336144-64.52%
30 nap$ 0-62.36%
60 nap$ 0-84.45%
90 nap$ 0--

Mi a(z) PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PLYR L1 (PLYR) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

PLYR L1 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PLYR L1 (PLYR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PLYR L1 (PLYR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PLYR L1 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PLYR L1 árelőrejelzését most!

PLYR helyi valutákra

PLYR L1 (PLYR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PLYR L1 (PLYR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PLYR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PLYR L1 (PLYR)

Mennyit ér ma a(z) PLYR L1 (PLYR)?
A(z) élő PLYR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PLYR ára a(z) USD esetében?
A(z) PLYR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PLYR L1 piaci plafonja?
A(z) PLYR piaci plafonja $ 93.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PLYR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PLYR keringésben lévő tokenszáma 122.21M USD.
Mi volt a(z) PLYR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PLYR mindenkori legmagasabb ára 0.02441299 USD.
Mi volt a(z) PLYR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PLYR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PLYR kereskedési volumene?
A(z) PLYR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PLYR ára emelkedni fog idén?
A(z) PLYR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PLYR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:16:47 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,585.53

$3,726.73

$177.07

$1.0588

$0.9998

$107,585.53

$3,726.73

$177.07

$84.16

$2.4279

$0.00000

$0.00000

$0.0395

$0.05611

$0.10663

$0.000000002020

$0.0000540

$0.00005730

$0.000000000500

$0.0002447

