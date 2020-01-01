Pluton (PLU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pluton (PLU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pluton (PLU) tokennel kapcsolatos információk Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. Hivatalos webhely: https://plutus.it/ Vásárolj most PLU tokent!

Pluton (PLU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pluton (PLU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.46M $ 5.46M $ 5.46M Teljes tokenszám: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.94M $ 6.94M $ 6.94M Minden idők csúcspontja: $ 32.76 $ 32.76 $ 32.76 Minden idők mélypontja: $ 0.308461 $ 0.308461 $ 0.308461 Jelenlegi ár: $ 0.496058 $ 0.496058 $ 0.496058 További tudnivalók a(z) Pluton (PLU) áráról

Pluton (PLU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pluton (PLU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PLU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PLU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PLU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PLU token élő árfolyamát!

