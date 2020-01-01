Plush Pepe (PPEPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Plush Pepe (PPEPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Plush Pepe (PPEPE) tokennel kapcsolatos információk Plush Pepe (PPEPE) is a jetton-based memecoin on the TON blockchain boldly backed by a tweet from Telegram founder Pavel Durov. Featuring a transparent tokenomics framework—3% buy/sell tax, 10% auto‑burn, and 80% rewards in Toncoin to holders—the project incentivizes long-term community participation. Traded on Ston.fi and DeDust, Plush Pepe already boasts nearly 500 holders. Its auto‑burn mechanism reduces circulating supply over time, aligning holder rewards with increased Toncoin utility and scarcity. Hivatalos webhely: https://plushpepe.org/

Plush Pepe (PPEPE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Plush Pepe (PPEPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.93K Teljes tokenszám: $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.00369276 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011933

Plush Pepe (PPEPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Plush Pepe (PPEPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PPEPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PPEPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PPEPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PPEPE token élő árfolyamát!

PPEPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PPEPE kapcsán? PPEPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

